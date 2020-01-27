В Одесі намагаються не допустити поширення небезпечного коронавіруса

Як пише Рoliteka.net, про це повідомили у ході апаратної наради в одеській міськраді.

У зв'язку з недавніми подіями - спалах небезпечного вірусу в Китаї і поширення його по всьому світу - одеські влада має намір посилити контроль в аеропорту та на залізничному вокзалі, ввести в лікарнях масочний режим і скоротити відвідування, а також обмежити заняття в школах.

За словами Труханова, найближчим часом буде проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що вірус розповсюджується дуже швидко. При цьому в Одесі є велика китайська діаспора.

Тому одеський голова має намір запросити на засідання комісії генерального консула Китаю.

У медичні установи міста направлено листа з інструкціями щодо профілактики поширення вірусу.

Крім того, щоб своєчасно протистояти поширенню короновируса, пропонується посилити контроль у так званої “прикордонній зоні” – аеропорту та на залізничному вокзалі, а також у лікарнях та поліклініках.

У ході наради чиновники озвучили статистику захворюваності відомими штамами грипу.

Зокрема, рівень захворюваності на грип в Одесі на сьогоднішній день перевищує епідпоріг на 7,6%. За останній тиждень захворюваність на грип збільшилася на 28%. При цьому 74% хворих – це діти.

А тим часом, в столичному аеропорту Борисполі вже перевіряють пасажирів, що прилетіли з Китаю.

Відповідні кадри з'явилися в телеграм-каналі «Україна».

Зокрема, фахівці санітарно-карантинного підрозділу перевіряють температуру пасажирам рейсу Санья - Бориспіль.

Головним їх завданням є не допустити проникнення вірусу на територію країни.

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