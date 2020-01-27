Все відбувалося на очах у перехожих

Серед білого дня в центрі Одесі два водія таксі вирішили з'ясувати свої стосунки на кулаках

Бійку влаштували на розі вулиць Дерибасівської та Катерининської. Її зафіксували на камери телефонів очевидці і розмістили в телеграм-каналі «Xydessa», пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Причина конфлікту невідома. За словами очевидців, у бійку втрутився випадковий перехожий, який розпилив газовий балончик в обличчя одному з забіяк і пішов.

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Конфлікт потрапив на камеру телефону очевидців і його оприлюднили в місцевому паблике. Инцидет стався в 201 маршрутці.

Причиною словесної перепалки, яка переросла в бійку стала оплата за проїзд.

Маршрутник стверджував, що не отримав грошей за проїзд, а пасажир йому заперечував. Потім вона чоловіки і з автобуса, ймовірно для того, щоб продовжити спілкування з допомогою кулаків.

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Вранці на вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».

Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав у своєму авто.

Однак розлючений водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водію Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.

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