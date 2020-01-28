У вівторок, 28 січня, погода в Одесі буде дощовою

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

В Одесі на протязі всього дня буде стояти хмарна погода. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Вдень він ослабне і до вечора закінчиться.

Також вночі і вранці прогнозується туман. Вітер східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.

За Одеській області синоптики обіцяють хмарність. Дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

28 січня вшановується пам'ять преподобного Павла Фівейського і Івана Кущника. У минулі часи була така приказка: «Петро-Павло дня додав», що вказувало на збільшення світлової частини дня. У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу, а якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран вдень на Павла передвіщав міцний мороз вночі.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Згідно з прогнозами експертів, кліматична весна настане в Україні вже в лютому. Нас чекає тепла і м'яка погода. Правда, в самому кінці зими морози все ж можуть надолужити згаяне.

Нагадаємо, люта стихія загрожує Одесі: синоптики зробили попередження

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»