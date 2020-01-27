З вівторка, 28 січня, всі школи Одеси закривають на двотижневий каратин

Як пише Рoliteka.net, таке рішення прийняли чиновники на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Одеської міськради.

Всіх учнів відправлять на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ.

У міськраді уточнили, що дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.

Раніше ми писали, в Одесі намагаються не допустити поширення небезпечного коронавіруса.

У зв'язку з недавніми подіями - спалах небезпечного вірусу в Китаї і поширення його по всьому світу - одеські влада має намір посилити контроль в аеропорту та на залізничному вокзалі, ввести в лікарнях масочний режим і скоротити відвідування, а також обмежити заняття в школах.

За словами Труханова, найближчим часом буде проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що вірус розповсюджується дуже швидко. При цьому в Одесі є велика китайська діаспора.

Тому одеський голова має намір запросити на засідання комісії генерального консула Китаю.

У медичні установи міста направлено листа з інструкціями щодо профілактики поширення вірусу.

Крім того, щоб своєчасно протистояти поширенню короновируса, пропонується посилити контроль у так званої “прикордонній зоні” – аеропорту та на залізничному вокзалі, а також у лікарнях та поліклініках.

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