Не виходить на зв'язок вже 3 добу

В Одесі поліція розшукує неповнолітню дівчину, яка 3 добу не виходить на зв'язок

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, розшукується Гуцу Ангеліна Петрівна, 2005 року народження, яка 26 січня поточного року покинула дитячого закладу та до теперішнього часу не повернулася.

Гуцу Ангеліни Петрівни, 2005 року народження, яка 26 січня поточного року покинула дитячого закладу та до теперішнього часу не повернулася.

Пропала має зріст 155 см, очі сірі, волосся русяве, середньої статури.

Була одягнена в чорну куртку і чорну шапку зі стразами, чорні брюки і темно-сині кросівки.

«Прохання до всіх, кому відоме місце знаходження дівчини, повідомити Миколаївського відділення поліції за телефонами: (097) 545 80 43; (04857) 2 23 66 або на спецлінію "102"», - йдеться у зверненні поліції.

Раніше ми писали, в Одесі після нового року почастішали випадки зникнення неповнолітніх.

зокрема, Київським відділом поліції в місті Одесі розшукується вихованець дитячого закладу Разін Максим, 2008 року народження, який зник 14 січня. Хлопчик залишив центр і в даний час немає ніякої інформації про його місцезнаходження.

На вигляд зниклому 11-12 років, світло-русяве волосся, середньої статури.

Ще одна дитина зникла 14 січня.

За словами місцевих копів, розшукується Сухарчук Андрій, 2013 року народження. Відомо, що вчора хлопчик залишив дитячого закладу та на даний час його місцезнаходження невідоме.

«Зростання зниклого 122 см, середньої статури, смаглявий, має дефекти мови», - відзначили в поліції

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