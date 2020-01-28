В Одесі з-за епідемії грипу, крім шкіл на карантин планують закрити Вузи

Таку заяву зробив одеський мер Геннадій Труханов під час наради у міськраді, пише Рoliteka.net, у вівторок, 28 січня.

Повідомляється, що місцеві влади мають намір рекомендувати відкласти початок занять у вищих навчальних закладах Одеси, якщо рівень захворювання на грип не знизиться.

“Оскільки навчання у вищих навчальних закладах розпочнеться з 2 лютого, ми порадилися з головою ради ректорів вузів Одеси і прийняли рішення, що якщо далі буде розвиватися ситуація в гірший бік, тобто збільшиться кількість хворих, ми порекомендуємо інформувати студентів, а багато з них роз'їхалися (на канікули – ред.), щоб вони поки не поверталися і підтримали нас в оголошенні карантину”, – зазначив Труханов.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня всі школи Одеси закрили на двотижневий каратин.

Таке рішення прийняли чиновники на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Одеської міськради.

Всіх учнів відправили на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ.

У міськраді зазначили, що дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.

Раніше ми писали, що в Одесі величезними темпами зростає кількість хворих на грип і ГРВІ, у більшості випадків - це діти від 5 до 14 років.

В Одесі епідемічний поріг по грипу та ГРВІ перевищено на 7,6%. Це свідчить про початок епідемічного підйому захворюваності. 74% хворих — це діти у віці від 5 до 14 років.

За інформацією директора одеської инфекционки Світлани Лаврюковой, щодня в лікарні надходить 18-25 осіб, яким ставлять діагноз «грип» чи «ГРВІ». За словами медика, важкої пневмонії у жодного пацієнта не виявлено.

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