У середу, 29 січня в Одесі буде плюсова температура з дощем і туманом

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на прогноз погоди Гідрометцентру Чорного та Азовського морів

Згідно з даними, в Одесі до самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вдень йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він повинен затихнути.

Вночі та вранці синоптики обіцяють туман.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3 °С тепла, вдень 5-7 °С тепла.

По Одеській області буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 4-9 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

29 січня відзначається день поклоніння чесним ланцюгам апостола Петра. У народі цей день називали Петро-полукорм, оскільки до цього часу у селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ примітив: «Якщо в коморі житнього хлібу залишилось більше половини, бути хорошому врожаю». Погоду у цей день передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Згідно з прогнозами експертів, кліматична весна настане в Україні вже в лютому. Нас чекає тепла і м'яка погода. Правда, в самому кінці зими морози все ж можуть надолужити згаяне.

Нагадаємо, люта стихія загрожує Одесі: синоптики зробили попередження

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