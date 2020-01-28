Одесити зможуть викидати старі меблі, велику побутову техніку та будівельне сміття на спеціально відведеному майданчику

Як пише Politeka.net, про це повідомляє офіційний сайт міста. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами глави департаменту міського господарства Дмитра Жемана, перша майданчик для збору великогабаритного сміття вже відкрилася і працює за адресою: 2-й Польовий провулок (біля трамвайного депо №2).

«Ми часто стаємо свідками того, як біля сміттєвих контейнерів люди складують старі холодильники, шафи, газові плити та інше. Я закликаю всіх одеситів здавати все непотрібне на спеціально відведені майданчики, звідки воно буде централізовано вивозитися», - каже керівник.

Жеман зазначив, що до кінця січня в Одесі відкриють ще 6-7 майданчиків для прийому великогабаритних відходів.

Раніше ми писали, в Одесі ввели санітарні дні.

Подробиці повідомив глава департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

За його словами, санітарні дні вводяться для того, щоб підтримати місто в чистоті.

«В цей день всі комунальні служби будуть локалізувати в одному районі. Вони максимально його прибирають і вичищають, а потім решту тиждень будемо підтримувати цю чистоту, – пояснив Дмитро Жеман.

Він зазначив, що стартують з вівторка в Київському районі, і так далі, а санітарний день в Суворовському районі буде в п'ятницю.

Крім того Жеман повідомив, що протягом найближчого тижня в місті почнуть інвентаризацію всіх проблемних і відкритих каналізаційних люків.

«Якщо протягом тижня люки не будуть відновлені, або якщо великий шматок роботи (тоді потрібно буде створити графік роботи на проблемній ділянці, з яким ми вас ознайомимо) – за кожен такий люк, в разі несправності, ми виписуємо постанова 1700 гривень, і їх будемо самостійно закопувати (ймовірно, закривати, – ред.), – розповів глава ЖКГ.

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