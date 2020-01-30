В Одесі безвісти зникла 16-річна дівчина, яка вже четверту добу не виходить на зв'язок

Про це Politeka.net, дізналася з повідомлень, які оприлюднила прес-служба ГУНП в Одеській області, сьогодні, у четвер, 30 січня.

Як стало відомо, Соня Байрачна, 2003 року народження, 26 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

"Пропалої на вигляд 16-17 років, зріст приблизно 175 см, середньої статури, волосся світло-русяве довге і кучеряве, очі голубі, обличчя овальне, брови широкі", - відзначають в поліції.

Була одягнена в джинси темно-сірого кольору, светр чорного кольору, куртка з капюшоном темно-зеленого кольору, на капюшоні хутро рожевого кольору, черевики чорного кольору.

"Прохання всіх, кому що-небудь відомо про зниклу дівчину, повідомляти Малиновське відділення поліції за телефоном: (048) 765-75-27 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні.

Ще один неповнолітній не повернувся додому в Одесі.



Київським відділом поліції р. в Одесі розшукується Заєм Микита, 2003 р. н., який пішов з дому і не повернувся.

Прикмети хлопця: зріст 150-155 см, волосся русяве, худорлявої статури.

Був одягнений: у бежеві черевики, темну куртку з бежевими вставками, білу кофту з синіми смужками, темну кепку.

З будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, прохання повідомляти за телефонами: (048) 766-89-98, (048) 766-90-34 або на спецлінію «102».

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