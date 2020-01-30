Вже кожен день в Одесі горять машини

ночами в Одесі продовжують горіти автомобілі

Так, сьогодні вночі в Одесі згоріли відразу чотири автомобілі, які перебували на парковці біля житлового будинку. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

Місцеві мешканці викликали рятувальників для ліквідації загоряння сьогодні о 1:23 ночі.

Вони зателефонували до служби і повідомили про пожежу в легковому авто на 2-му Розумовському провулку.

Прибулі співробітники ДСНС зафіксували спалах чотирьох автомобілів, які припарковані поруч.

«Пожежа на площі 7 кв. м. локалізували у 01:36, в 1:38 ліквідували повністю. В результаті частково пошкоджено чотири поруч розташовані автомобілі», - повідомили співробітники служби порятунку.

При цьому наголошується, що один транспортний засіб врятували від вогню.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 30. Januar 2020

Тим часом очевидці в соцмережах вважають, що мова йде про підпал.

Два дні тому також вночі у дворі будинку на Черьомушках горіли два автомобіля.

За інформацією місцевих ЗМІ, у дворі будинку на вулиці Малиновського, 53а, горів припаркований автомобіль «Мерседес». Вогнем пошкоджена і стояла поруч, «Тойота».

Повідомляється, що у «Мерседеса» вигоріла передня частина. Власниця авто стверджує, що її машину підпалили.

Ще один підпал автомобіля стався на минулих вихідних в Одесі.

За інформацією обласного ДСНС, займання сталося після півночі в Одесі на вулиці Академіка Корольова.

Сигнал про подію надійшов у службу порятунку о 00:47 і вже через 4 хвилини на місце події прибули пожежники.

«В 01:04 загорання було ліквідовано на площі 2 квадратних метра. Вогонь пошкодив передню частину машини. На щастя, обійшлося без постраждалих», - розповіли рятувальники.

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