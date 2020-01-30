Починаючи з січня 2020 року одесити будуть отримувати дві платіжки за газ

Як повідомляє інформаційний портал «Одеське життя», одна — за фактично спожите паливо, інша — за доставку.

Наголошується, що за цю послугу доведеться платити, навіть якщо ви не користувалися газом. Ці гроші підуть на обслуговування і ремонт газорозподільних систем.

Щомісячний платіж за доставку газу розраховується наступним чином: сума кубів газу, спожитого за минулий рік, множиться на тариф доставки. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року.

Тариф на доставку газу для жителів одеського регіону з 1 січня 2020 року становить 0,78 гривень за 1 кубічний метр на місяць з ПДВ.

Компанія «Одесагаз» навела приклади нових розрахунків для різних типів споживачів.

Для одеситів, які використовують газ для опалення:

Наприклад, якщо за період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 спожито 1800 кубометрів газу, тоді за доставку споживач заплатить:

(1800 кубів х 0,78 гривні) / 12 місяців = 117,00 гривень на місяць.

Для одеситів, які використовують газ лише для приготування їжі:

Наприклад, якщо за період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 споживач використовував 60 кубометрів газу, тоді щомісячна плата за доставку газу складе:

(60 кубів х 0,78 гривень) / 12 міс. = 5,2 гривні на місяць.

Доставку газу можна оплатити наперед за кілька місяців вперед і таким чином зменшити витрати на банківські комісії.

Раніше ми писали, одесити масово скаржаться на низьку якість побутового газу, особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

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