На календарі 31 січня і в цей день зима знову намочить одеситів дощем

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

За інформацією метеорологів, хмарна погода буде триматися в Одесі до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2 °C морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5-7 °C тепла.

По Одеській області синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5 °C морозу, вдень 4-9 °C тепла.

На автодорогах області видимість добра.

31 січня вшановується пам'ять святителів Афанасія і Кирила. Цей день називали «Афанасій-ломиніс», оскільки стояли люті Афанасьєвські морози: «Ломонос морозить ніс», «Прийшов Афанасій Ломонос — бережи щоки і ніс». Якщо у цей день був пурпуровий захід, то на ранок очікували великого снігопаду, морозу і вітру. Погоду передбачали і ворони: якщо вони летіли зграями, слід було готуватись до сильних морозів.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Згідно з прогнозами експертів, кліматична весна настане в Україні вже в лютому. Нас чекає тепла і м'яка погода. Правда, в самому кінці зими морози все ж можуть надолужити згаяне.

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