Жителі Одеси і області відчули підземні поштовхи

вся справа в тому, що у Румунії в ніч на 31 січня стався потужний землетрус. Згідно з даними Google, землетрус магнітудою 5,1 зафіксували на глибині 140 кілометрів. Сейсмічна активність становила в 3:26, пише Рoliteka.net

Епіцентр його знаходився в горах Вранча, недалеко від міста Фокшани.

Одесити в соцмережах поділилися враженнями від пережитого. Особливо землетрус відчули жителі висоток. У деяких приміщеннях відкривались шафи.

«Добре так трухануло, пару раз», «Я теж відчув, дивився тб», «Я відчув, але начебто був один поштовх і все», «У білгород-Дністровському в 4 ранку було», - пишуть жителі Одещини.

Тим часом у прес-службі ДСНС в Одеській області повідомили, що землетрус поширилося на територію Одеської області без негативних наслідків.

Про жертви або руйнування поки інформації немає.

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