Він був одягнений у камуфляжні штани, синю куртку і сірі кросівки

Масове зникнення дітей зафіксували в Одесі

Про це Politeka.net, дізналася з повідомлень, які оприлюднила прес-служба ГУНП в Одеській області, сьогодні у п'ятницю, 31 січня.

За повідомленнями місцевих копів, в Одесі розшукується 11-річний Максим Разін, який 30 січня утік із дитячого притулку і досі не повернувся.

Зниклий виглядає на 11-12 років, зріст 146 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве.

Підліток був одягнений у камуфляжні штани, синю куртку, сірі кросівки.

«Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження зниклого хлопчика, просять повідомити в Київський ВП за телефонами: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні.

Ще один неповнолітній не повернувся додому в Одесі.

Київським відділом поліції р. в Одесі розшукується Позику Микита, 2003 р. н., який пішов з дому і не повернувся.

Прикмети хлопця: зріст 150-155 см, волосся русяве, худорлявої статури.

Був одягнений: у бежеві черевики, темну куртку з бежевими вставками, білу кофту з синіми смужками, темну кепку.

Також днями в Одесі зникла 16-річна дівчина, яка вже четверту добу не виходить на зв'язок. Соня Байрачна, 2003 року народження, 26 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Була одягнена в джинси темно-сірого кольору, светр чорного кольору, куртка з капюшоном темно-зеленого кольору, на капюшоні хутро рожевого кольору, черевики чорного кольору.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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