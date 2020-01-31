В Одесі автохамы продовжують плювати на правила дорожнього руху і ганяють на червоне світло, однак одного все таки наздогнала карма

Момент потрапив на камеру відеореєстратора автомобіля і розміщений у Telegram-каналі місцевого пабліка , пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався на житловому масиві Черьомушки на перехресті вулиць Генерала Петрова та Іцхака Рабіна.

На кадрах видно, як нахабний одеський водій іномарки на величезній швидкості мчить через перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Його навіть не зупинив той факт, що у цей момент по пішохідному переходу рухалися люди, які дивом не потрапили під колеса автомобіля.

Однак через кілька секунд за "гонщиком", також на червоне світло, помчав патрульний автомобіль.

Інцидент привернув увагу користувачів мережі, які повідомили, що на цьому переході часто ганяють водії авто.

Ще одного автохама в Одесі покарала не поліція, а «вищі сили».

Інцидент стався 28 січня біля авторинку на Інглезі кут Комарова.

На кадрах видно, як водій позашляховика припаркував свою машину на тротуарі, буквально в 20-30 метрах від парковки і в пару метрах від пішохідного переходу і пішов. Коли чоловік повернувся і знову сів за кермо, щоб залишити тротуар, пан випадок зіграв з ним злий жарт, а можливо, це була миттєва карма. Колесо позашляховика потрапила в глибоку грязьову яму і автомобіль застряг. Як би не намагався водій виїхати зі своєю «паркування», яма його не відпускала.

Нагадаємо, як паркуються автохамы в Одесі

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