В Одесі погода у перші вихідні лютого здивує різноманітністю: у суботу – сиро і похмуро, а в неділю - сонячно і тепло

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

У суботу в перший день лютого в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-3 °З тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8-10 °C

По Одеській області метеорологи прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5 °З тепла, вдень 7-12 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

1 лютого відзначається день пам'яті преподобного Макарія Великого. Якщо на Макарія погода стояла ясна або траплялася крапель, то очікували ранню весну: «Якщо крапель — у весну ранню вір». А ось якщо вечором на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматись. Якщо на Макарія кружляла заметіль, то вірили, що ще довго буде метельная погода. Цей день називали ще Громницею, оскільки це єдиний день зими, коли може трапитися гроза.

У неділю, 2 лютого, хмари в Одесі до ранку рассеятся, та більше в цей день на небі не з'являться. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі на термометрі покаже 0-5 °З тепла, вдень буде коливатися в межах 11-16 °C

2 лютого вшановується пам'ять преподобного Євфимія Великого. У народі цей день називали «Ефимкины хуртовини». За хуртовин наші пращури передбачали погоду на найближче майбутнє. Якщо 2 лютого мете заметіль, то вся Масляний тиждень буде метельной. Якщо цей день видавався похмурим, то варто було очікувати пізньої заметілі. А якщо на Єфімія опівдні було сонце, то весну очікували ранню.

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