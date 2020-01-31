За останній тиждень в Одесі та області ситуація з грипом і ГРВІ сильно ускладнилася

Зокрема, одеський регіон накрила епідемія «важкого грипу», в результаті кількість хворих зросла на 50%.

Таку інформацію озвучили в обласному лабораторному центрі Моз України, пише Рoliteka.net

Фахівці підкреслили, що в основному хворіють діти шкільного віку.

Повідомляється, що в групу ризику потрапляють діти 5-14 та 15-17 років. У першій групі зростання захворюваності за останнє час склав 53,1%, а в другий — 47%.

За даними моніторингу, який провели в лабораторному центрі Моз України, в основному люди інфікуються свинячим грипом A(H1N1), а також парагрип і аденовірусом.

Раніше ми писали, в Одесі через епідемію грипу, крім шкіл на карантин планують закрити Вузи.

Таку заяву зробив одеський мер Геннадій Труханов під час наради у міськраді.

Повідомляється, що місцеві влади мають намір рекомендувати відкласти початок занять у вищих навчальних закладах Одеси, якщо рівень захворювання на грип не знизиться.

“Оскільки навчання у вищих навчальних закладах розпочнеться з 2 лютого, ми порадилися з головою ради ректорів вузів Одеси і прийняли рішення, що якщо далі буде розвиватися ситуація в гірший бік, тобто збільшиться кількість хворих, ми порекомендуємо інформувати студентів, а багато з них роз'їхалися (на канікули – ред.), щоб вони поки не поверталися і підтримали нас в оголошенні карантину”, – зазначив Труханов.

Нагадаємо, що з 28 січня всі школи Одеси закрили на двотижневий каратин.

Всіх учнів відправили на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ.

У міськраді зазначили, що дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.

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