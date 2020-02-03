Не дивлячись на те, що до весни залишився всього місяць, погода в Одесі вже радує жителів теплом і сонцем

Відповідні фотознімки оприлюднило місцеве видання Пушкинская.

У перші вихідні лютого температура повітря в Одесі становила +15 градусів.

У зв'язку з цим на узбережжі спостерігався надзвичайний аншлаг. Тисячі людей з сім'ями вийшли на прогулянку вздовж моря і в парки.

При цьому вільних місць на пляжі практично не було.

На кадрах показано одеське узбережжя від Лузанівки до Продмаша.

Раніше ми вже писали про те, що тепла погода в середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.

Так, із-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

Також ми писали, на поромній переправі між Одесою і Чорноморському знову оселилися зграї лебедів і качок.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, лебеді, качки та лиски прилітають сюди кожен рік і 2020 рік не став винятком для цих красивих і благородних птахів. На самому початку грудня вони знову з'явилися на поромній переправі між Одесою і Чорноморському.

Одесити і жителі Чорноморська з настанням перших зимових холодів приїжджають сюди з дітьми, прихопивши з собою батони хліба, щоб погодувати водоплавних птахів.

Зазначимо, що орнітологи не рекомендують годувати водоплавних птахів хлібом. Якщо ви все ж хочете пригостити пернатих, краще запропонувати їм запаренное гарячою водою зерно (овес, пшениця, просо, ячмінь) або дрібно нарізані овочі.

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