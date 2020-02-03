В порту Чорноморська Одеській області розірвався контейнер з сірої

Інформація про це з'явилася на сторінках соцмереж, 3 лютого, пише Politeka.net

За повідомленнями держпідприємства, в першому терміналі порту «Чорноморськ» бунт з сіркою не витримав навантаження, в результаті чого у конструкції обвалилися стіни.

За попередньою інформацією, склад був переповнений хімічною речовиною.

Через події розсипалося величезна кількість гранульованої сірки.

При цьому постраждав залізничний склад.

Про потерпілих співробітників не повідомляється.

Раніше ми писали, в Одеській області з цистерни стався витік хімічної речовини – бензолу.

Чп на сере... лопнул бунт от переполнения. Gepostet von ДП "МТП"Чорноморськ" 1й Термінал am Montag, 3. Februar 2020

Про це повідомляють стривожені очевидці в соціальних мережах. Крім того, вони оприлюднили підтверджує фото.

Наголошується, що витік трапилася на залізничному вокзалі в Роздільній.

Хімічна речовина з цистерни вилилося прямо на землю.

За словами свідків, на місці НП працювали співробітники служби порятунку.

Також ми писали, в Ізмаїлі зійшли з рейок два вагони-цистерни зі зрідженим газом. Про це повідомляє прес-служба Одеської залізниці.

Масштабне транспортна пригода трапилося на під'їзній колії станції Ізмаїл.

«Під час виконання маневрової роботи тепловозом на ділянці під'їзного шляху між стрілочними переводами стався схід двох вантажних вагонів зі скрапленим газом пропаном, що відноситься до 2 класу небезпечних речовин. Країна призначення вантажу – Румунія», повідомили залізничники.

Варто відзначити, що поруч з місцем, де стався схід, розташовані житлові та промислові будівлі.

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