Похолодання зі снігом та морозами увірветься в Одесу і область

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста.

Згідно з інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5 лютого в Одесі та області очікується сильний вітер, дощ, мокрий сніг та ожеледиця.

Вночі 6 лютого синоптики обіцяють сильний снігопад, місцями хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер північний 17-22 м/с. Температура повітря вночі до семи градусів морозу, вдень — до трьох градусів тепла.

7-8 лютого метеорологи прогнозують подальше зниження температури повітря.

За їх даними, вночі 7 лютого - 1-6 °З морозу, 8 лютого 5-10 °З морозу.

Вдень 7 лютого - від 4 °З морозу до 1 °З тепла, вдень 8 лютого 1-6 °З морозу.

У зв'язку з негодою одеситів наполегливо просять максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці міста.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Також мешканців просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Раніше ми розповідали про те, що лютий готує для України хуртовини і сильний вітер, а східних областях та Приазов'ї – ще й ожеледь. Він відзначиться середньою температурою до мінус трьох градусів морозу. На Закарпатті і Прикарпатті до трьох градусів тепла, що на півтора-два градуси вище багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 22-70 мм, в горах Криму до 108 мм, що у західних областях у межах середніх багаторічних значень, на решті території – менше снігу, ніж зазвичай.

Ми також писали про те, що аномально тепла погода загрожує економіці України, зокрема, може постраждати сільське господарство. Так, посівам не вистачає води, що негативно позначається на їх рості. Експерти відзначають, що в лютому-березні врожаю критично потрібна вода. Якщо опади прийдуть в Україну, проблема з дефіцитом води буде вирішена.

Нагадаємо, що Україну засипає снігом: дивовижні кадри облетіли мережу.

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