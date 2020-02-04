У вівторок, 4 лютого, настрій одеситам зіпсує холодний дощ, який піде ввечері

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів

З самого ранку небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ранок та день пройдуть без опадів. Ввечері можливий дощ.



Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.

За Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів, увечері 4 лютого невеликий дощ.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 6-11 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

4 лютого відзначається день пам'яті апостола Тимофія. У минулі часи цей день був оплотом заметілі, хуртовин та морозів: «Це не диво, що Афанасій-ломиніс (31 січня) морозив ніс, а ти почекай тимофеевских морозов». Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо у мороз спітніли віконниці і рами, слід чекати потепління. Якщо «снігові візерунки» підіймаються вгору по склу, значить морозу продовжуватись, а якщо нахилилися — до відлиги. Якщо опівдні на Тимофія світить сонечко — йде рання весна.

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Згідно з інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5 лютого в Одесі та області очікується сильний вітер, дощ, мокрий сніг та ожеледиця.

Вночі 6 лютого синоптики обіцяють сильний снігопад, місцями хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер північний 17-22 м/с. Температура повітря вночі до семи градусів морозу, вдень — до трьох градусів тепла.

7-8 лютого метеорологи прогнозують подальше зниження температури повітря.

За їх даними, вночі 7 лютого - 1-6 °С морозу, 8 лютого 5-10 °С морозу.

Вдень 7 лютого - від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 8 лютого 1-6 °С морозу.

У зв'язку з негодою одеситів настійно просять максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці міста.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Також мешканців просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

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