Названі райони і вулиці, де не буде електроенергії

У вівторок, 4 лютого десятки тисяч жителів Одеси залишаться без електроенергії на цілий день

Інформація про це з'явилася на сайті «Одесаобленерго», пише Politeka.net.

Причина - планові ремонти електромереж.

При цьому найбільше постраждають жителі селища Котовського, Крыжановки, Черьомушок

Все від подачі електроенергії в Одесі буде відключено як мінімум 554 будинку.

З 09:00 за 19:00 електрику відключать за наступними адресами:

1-й провулок Сурікова 2, 5А, 1, 2А, 3А, 3, 5

2-й провулок Магнітогорський 7

2-й провулок Амундсена 19

2-й провулок Сурікова 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б

3-й провулок Магнітогорський 2, 4, 6, 8

Академіка Філатова вулиця 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92/2, 88, 82/2, 90, 92, 94

Діамантова вулиця 10А, 6

Байдарковий провулок 1, 4, 6, 8, 10, 8Б, 12, 1А, 8/6, 81, 82, 83, 85

Вишневий провулок 2

Дача Ковалевського вулиця 24, 20Б, 15, 28, 2, 25А, 23, 24/7, 19, 24/1, 20, 23Б, 24/4, 9, 24/12, 25, 3, 17, 21, 29, 23а, 7Б, 22/5, 7, 13, 22/9, 3/3, 11, 5, 22/2, 23В, 29/3, 25Б, 24/3, 22/1, 22/7

Довга вулиця 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18а, 2/1, 3А, 20б, 1А, 10А, 20А, 4А, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 18в

Зелена вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Йосипа Тимченка вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 13-а, 4А, 23а, 17-б, 11-а, 27а, 17-а, 3А, 24А, 21-а, 23/1

Маршала Бабаджаняна вулиця 40, 68/1, 70, 72, 74

Маршала Малиновського вулиця 67, 69, 71, 71/1

Мінська вулиця 3, 4, 5, 5А, 4А, 3А, 2а, 2б, 6

Педагогічна вулиця 46А, 46, 46-А

провулок Сергія Уточкіна 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3А, 6, 7

провулок Сергія Ейзенштейна 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 12б, 10-а, 12-А, 29, 31, 33, 35, 39

Рибальська Балка вулиця 1, 10Д, 16, 1Б, 4А, 12, 4, 1А, 12А, 8, 10Б, 20, 1Г, 3Б, 2, 8/1, 3, 6, 18, 8А, 10

Рибальська вулиця 47/5, 2, 5, 6, 7, 8, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 47/8, 20а, 10, 47/9, 1А, 12а, 47/3, 5а, 45А, 8а, 47/4, 16а, 47А, 11/15, 29/2, 47/10, 47/2, 33б, 3232а, 20в, 4а, 13а, 14а, 41а-43, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 45, 53, 63, 65, 71

Сільська вулиця 2, 3, 6, 8, 10, 8а, 1, 4, 5

вулиця Сурікова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19а, 6А, 22А, 29А, 8А, 23А, 16А, 32/2, 4а, 14, 3/2, 16/1, 19в, 3А, 35Б, 10А, 6г, 28а, 37а, 5А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38

Щорса вулиця 4А, 132/2, 2Б, 2, 134, 4, 146, 144, 144/1, 132/1, 144/2

Якірний провулок 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12А, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3А, 14, 16, 5/2

З 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

2-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 2, 4, 8, 10, 6А, 6

3-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3А, 3_3, 2В, 20, 11А, 2Б, 1А, 1б, 2А

4-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 1Б, 2, 3, 11А, 4, 26а, 6А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

5-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5А, 10, 11, 12

6-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18

Воронезької вулиця 13, 13а

вулиця Керченська 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84А, 72А, 84, 77А, 63а, 82а, 85, 86, 88, 90, 76а

Лісова вулиця 2, 4, 6, 8, 10, 12

Марсельська вулиця 31

Ростовська вулиця 4, 67, 69, 70, 71, 81/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

Садова вулиця 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палія вулиця 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 72_1

Південна залізниця 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Нагадаємо, ціни на квартири зробили різкий розворот, стрімко котяться вниз: що відбувається і що буде далі.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як заощадити на опаленні взимку.

Також Politeka писала, що українців масово позбавляють державної допомоги, субсидія стане розкішшю