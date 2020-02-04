Інструктори з Британії інспектують військові частини в Одеській області

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-центр ВМС України.

Захід проходить в рамках операції "ORBITAL" та з метою оцінки рівня підготовки інструкторів військових частин у відповідності зі стандартами НАТО.

Зараз британські військові оцінюють частини українського військового флоту, а також морської піхоти, дислоковані в Одеській області.

У прес-центрі відзначили, що іноземні експерти проводять оцінювання професійного рівня військових інструкторів під час безпосередньої підготовки особового складу підрозділів морської піхоти ВМС України.

Основну увагу приділяють якості проведення занять та виконання елементів тактичних дій, орієнтування на місцевості, організації військового зв'язку, вогневої та медичної підготовки.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що Україна домовилася про спільних навчаннях з НАТО, які будуть проходити в Одесі.

Спільний документ підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник генсекретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіна Каденбах в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Вчення по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість - 2020" заплановано на 5-9 жовтня цього року.

У них візьмуть участь понад 200 фахівців. З української сторони - представники понад 20 відомств, Альянс на навчаннях будуть представляти фахівці центрів передового досвіду НАТО та Європейського центру досвіду щодо протидії гібридним загрозам.

"Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій з НАТО. Ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розвитку нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам", - повідомив Кулеба.

Україна і НАТО відпрацюють сценарій певної критичної ситуації, яка потребує злагоджених дій. Оцінювати буде Вища морська школа США.

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