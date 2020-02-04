У середу, 5 лютого, по всій території Одеської області очікується помаранчевий рівень небезпеки

Про це передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС України.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5-6 лютого 2020 року у зв'язку зі зміщенням активного південного циклону в Одесі і області очікується ускладнення погодних умов.

У ці дні у південних областях прогнозується сильний дощ з переходом в мокрий сніг. Можливе утворення снігового покриву висотою до 15 сантиметрів. Очікується ожеледь і налипання мокрого снігу. Також попереджають про штормовому вітрі шквальні пориви якого сягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 м/с. Крім того прогнозується хурделиця та ожеледиця на дорогах.

Очікувані погодні умови призведуть до порушень і припинення руху транспорту на дорогах. Ускладнювати роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Такий погодної ситуації присвоєно помаранчевий рівень небезпеки, так як умови несуть реальну загрозу для здоров'я людини.

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Згідно з інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5 лютого в Одесі та області очікується сильний вітер, дощ, мокрий сніг та ожеледиця.

Вночі 6 лютого синоптики обіцяють сильний снігопад, місцями хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер північний 17-22 м/с. Температура повітря вночі до семи градусів морозу, вдень — до трьох градусів тепла.

7-8 лютого метеорологи прогнозують подальше зниження температури повітря.

За їх даними, вночі 7 лютого - 1-6 °С морозу, 8 лютого 5-10 °С морозу.

Вдень 7 лютого - від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 8 лютого 1-6 °С морозу.

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