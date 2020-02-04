З 10 березня на три місяці перекриють рух на одній з вулиць Одеси

Відповідне розпорядження підписав одеський міський голова Геннадій Труханов, у вівторок 4 лютого, пише Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу міськради.

Обмеження руху пов'язано з ремонтом перехрестя проспекту Небесної сотні і Шкільного аеродрому.

Уточнюється, що перекривати рух будув два етапи: з 10 березня по 24 квітня перекриють рух по перехрестю з боку вулиці Інглезі, а з 24 квітня по 10 червня - з боку вулиці Левітана.

На капітальний ремонт з міського бюджету витратять 8 175 550 грн.

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Департамент екології провів моніторинг повітряного басейну Одеси.

Моніторинг здійснюється пересувної муніципальної лабораторії в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на межах санітарно-захисних зон потенційно-небезпечних об'єктів Одеси, в прибережній зоні, а також парках і скверах, згідно із затвердженим планом-графіком.

«За звітний період виконано 158 спостережень з автоматичним відбором проб і вимірами концентрацій газоаналізаторами. Зроблені 1264 визначення забруднюючих речовин по 8 інгредієнтам – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та суми вуглеводнів», — йдеться в повідомленні.

«За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста (2-а Застава, вул. Грушевського/вул. Хімічна, пр-т Небесної сотні/Інглезі, вул. Краснослободская/вул. Воробйова, Митна площа, ж/д вокзал) спостерігаються незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному, по оксиду вуглецю і вуглеводнів сумарним», — зазначають у департаменті.

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