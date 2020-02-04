В Одесі невідомі залізли в квартиру і викрали гроші та собаку елітної породи

Як пише Рoliteka.net, про це повідомляє телеграм-канал «Подслушано Одеса».

Інцидент стався в ЖК «Лондон» на Червоному Хуторі.

Наголошується, що днями була пограбована одеська квартира. Крім великої суми грошей була вкрадена собака породи померанський шпіц.

«Прошу, може хто бачив хлопця з маленькою собакою, буде важлива будь-яка інформація», - йдеться в телеграм -каналі.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал після того, як пенсіонерка подзвонила в прямий ефір одного з українських телеканалів і поскаржилася депутату на високі тарифи на газ. У відповідь "Слуга народу" Брагар порадив жінці продати собаку, щоб оплатити рахунки. "Якщо собака елітної породи, то вона може її продати і спокійно собі оплатити", - заявив нардеп.

Слова народного депутата від «Слуги народу» Євгенія Брагара про те, що пенсіонерці, у якої немає грошей на оплату газу, можна продати «елітного пса», заплатити і жити спокійно, стали справжньою бомбою. Соціальні мережі буквально вибухнули коментарями і фотожабами на цю тему.

Так, відразу став популярним і без того відомий мем, на якому старенька за кермом авто, а поруч – пес з переляканим виразом морди. Правда, тепер сюди додали підпис «Зараз тобою заплачу за комуналку».

Журналісти знайшли пенсіонерку та її вихованця. Любов Павлівна проживає в Кіровоградській області. Собаку жінки звуть Кульку.

"Я подзвонила запитати, зараз такий час, можна ж було якось відповісти по-іншому, щоб трохи почекали", — пояснила жінка.

"Собака у мене проста, у мене не елітна, вже старенька, 14 років собаці, нехай приїде, я йому продам цю собаку", — сказала пенсіонерка.

Нагадаємо, в Одеській області співробітники правоохоронних органів викрили злочинну банду, на рахунку якої цілий ряд тяжких злочинів

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