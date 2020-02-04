Жителям Чорноморська Одеській області підняли тарифи на воду
Інформація про це з'явилася на сайті Чорноморського міської ради, пише Politeka.net
Перегляд цін на водопостачання назрівав ще в серпні минулого року, але тоді, за словами чиновників, процес застопорився через законодавчі нюансів.
Тепер жителям доведеться платити 31,08 грн за кубометр, що на 18% більше, ніж раніше.
У мерії пояснили збільшення вартості послуги зростання цін за електрику та водовідведення.
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Крім того, необхідністю соціальних відрахувань та амортизаційних виплат. Також в рахунок підвищення тарифів у відомстві планують підняти зарплати своїм співробітникам.
Прес-служба опублікувала нові передбачувані розцінки.
Зокрема, за кубометр централізованого водопостачання доведеться платити:
- населенню — 15, 32 грн;
- бюджетним організаціям — 22, 16 грн;
- іншим користувачам — 33, 42 грн.
Вартість централізованого водовідведення за кубометр:
- для населення — 13, 90 грн;
- для бюджетних організацій — 25, 25 грн;
- для інших користувачів — 31, 45 грн.
У мерії відзначили, що протягом двох тижнів городяни можуть вносити свої пропозиції з даного питання.
Також ми писали, в Одесі істотно збільшиться тариф на вивезення сміття.
Про це інформує офіційний сайт Одеси з посиланням на заяву компанії "Еко-Ренесанс", яка займається вивезенням та утилізацією побутових відходів.
Наголошується, що нововведення в першу чергу торкнеться жителів Суворовського району.
зокрема, вартість збирання, вивезення і захоронення одного кубометра твердих побутових відходів підвищиться з 70,32 до 110,55 гривень.
У зв'язку з цим, жителі багатоквартирних будинків щомісяця платитимуть не 17,11 гривень, а 26,9.
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