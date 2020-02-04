Жителям Чорноморська Одеській області підняли тарифи на воду

Інформація про це з'явилася на сайті Чорноморського міської ради, пише Politeka.net

Перегляд цін на водопостачання назрівав ще в серпні минулого року, але тоді, за словами чиновників, процес застопорився через законодавчі нюансів.

Тепер жителям доведеться платити 31,08 грн за кубометр, що на 18% більше, ніж раніше.

У мерії пояснили збільшення вартості послуги зростання цін за електрику та водовідведення.

Крім того, необхідністю соціальних відрахувань та амортизаційних виплат. Також в рахунок підвищення тарифів у відомстві планують підняти зарплати своїм співробітникам.

Прес-служба опублікувала нові передбачувані розцінки.

Зокрема, за кубометр централізованого водопостачання доведеться платити:

населенню — 15, 32 грн;

бюджетним організаціям — 22, 16 грн;

іншим користувачам — 33, 42 грн.

Вартість централізованого водовідведення за кубометр:

для населення — 13, 90 грн;

для бюджетних організацій — 25, 25 грн;

для інших користувачів — 31, 45 грн.

У мерії відзначили, що протягом двох тижнів городяни можуть вносити свої пропозиції з даного питання.

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Про це інформує офіційний сайт Одеси з посиланням на заяву компанії "Еко-Ренесанс", яка займається вивезенням та утилізацією побутових відходів.

Наголошується, що нововведення в першу чергу торкнеться жителів Суворовського району.

зокрема, вартість збирання, вивезення і захоронення одного кубометра твердих побутових відходів підвищиться з 70,32 до 110,55 гривень.

У зв'язку з цим, жителі багатоквартирних будинків щомісяця платитимуть не 17,11 гривень, а 26,9.

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