У середу, 5 лютого, погода в Одесі змінитися в бік похолодання, при цьому місто буквально заллє дощем Про це повідомляє Рoliteka.net, з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. За даними синоптиків, в Одесі буде хмарно. Сильний дощ, увечері 5 лютого опади. Вночі та вранці туман. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-східний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/сек. Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 7-9°С тепла. По Одеській області прогнозується хмарність. Сильний дощ, увечері 5 лютого опади, на півночі області у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями туман. При цьому наголошується, що видимість під час опадів і туману складе 200-500 м. Ввечері 5 лютого на півночі області налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-східний, 9-14 м/с, пориви, 17-22 м/сек. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 4-9°С тепла. На автодорогах області видимість під час опадів і туман 200-500 м, увечері 5 лютого ожеледиця.

5 лютого вшановується пам'ять святого Агафангела. У минулі часи погоду у цей день передвіщали білки і птахи. Якщо під час морозу вона залишає гніздо і спускається з дерева, це означає, що слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то вони готувались до серйозних морозів.

Раніше ми писали, в середу, 5 лютого, по всій території Одеської області очікується помаранчевий рівень небезпеки.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5-6 лютого 2020 року в зв'язку зі зміщенням активного південного циклону в Одесі та області очікується ускладнення погодних умов.

У ці дні у південних областях прогнозується сильний дощ з переходом в мокрий сніг. Можливе утворення снігового покриву висотою до 15 сантиметрів. Очікується ожеледь і налипання мокрого снігу. Також попереджають про штормовому вітрі шквальні пориви якого сягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 м/с. Крім того прогнозується хурделиця та ожеледиця на дорогах.

Очікувані погодні умови призведуть до порушень і припинення руху транспорту на дорогах. Ускладнювати роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Такий погодної ситуації присвоєно помаранчевий рівень небезпеки, оскільки умови несуть реальну загрозу для здоров'я людини.

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