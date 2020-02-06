Одеса і область опинилися у владі негоди

Про це пише Politeka.net

Через ускладнення погодних умов: шквальний вітер, налипання мокрого снігу в Одеській області було знеструмлено 137 населених пунктів, повідомляє прес-служба регіонального ДСНС.

Зараз до відновлення електроенергії залучено бригади обленерго.

Крім того, було прийнято рішення тимчасово обмежити рух вантажівок з 3.30 6 лютого на трасі Одеса-Рені.

В ніч на 6 лютого розбурхана стихія наробила чимало лиха і в Одесі.

Тільки за одну ніч були повалені 38 дерев по всіх районах міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова міського департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

За словами керівника, комунальники працювали всю ніч, розчищаючи Одеси від снігу.

Він зазначив, що станом на 7 ранку дороги в місті проезжаемы, працюють всі маршрути громадського транспорту, активно прибираються тротуари.

«Це все при тому, що за ніч випало 18,5 см опадів, а в цілому за дві доби кількість опадів практично в півтора рази перевищує місячну норму! І місто з цим в цілому непогано впорався!», - повідомив Жеман.

Раніше синоптики попереджали про ускладнення погодних умов на 5-6 лютого на території одеського регіону. Це пов'язано зі зміщенням активного південного циклону.

Метеорологи повідомляли про штормовому вітрі шквальні пориви якого сягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 м/с.

Очікувані погодні умови призведуть до порушень і припинення руху транспорту на дорогах. Ускладнять роботу підприємств енергетики та комунального господарства.

Такий погодної ситуації присвоєно помаранчевий рівень небезпеки, оскільки умови несуть реальну загрозу для здоров'я людини.

Gepostet von Dmitry Zheman am Mittwoch, 5. Februar 2020

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