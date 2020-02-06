В Одесі безкарність вандалів приносить все нові плоди руйнувань

Наслідки «роботи» хуліганів опублікувала прес-служба КП «Міськзелентрест» на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

На цей раз невідомі розгромили лавки в Червоному сквері біля Цукрового заводу в Суворовському районі міста.

Як видно на кадрах, вандали розламали спинки і місця для сидіння. Зараз поламаний реманент ремонтують комунальники.

Тим часом в «Горзелентресте» повідомили, що псування комунального майна передбачає кримінальну відповідальність. За умисне знищення лавок можна заробити до 3-х років в'язниці.

«Якщо ви стали свідком правопорушення, спрямованого на псування міського майна, не будьте байдужими і негайно телефонуйте в поліцію», — звернулися до всіх одеситів комунальники.

Раніше ми писали, в Одесі під час новорічних і різдвяних свят вандали розгромили 7 пам'яток.

Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям та жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт в Грецькому парку.

Також ми писали, в центрі Одеси група молодиків вирішила растращить новорічну інсталяцію. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар віце-мера Одеси Микола Покровський.

За його словами, інцидент стався вночі в Стамбульському парку.

Працівники муніципальної охорони під час патрулювання затримали на гарячому групу п'яних підлітків, які ламали елементи святкової інсталяції.

«Молоді люди агресивно відреагували на зауваження муніципалів і навіть намагалися затіяти бійку. Щоб втихомирити хуліганів, охороні довелося застосувати газовий балон “Терен-4”, - написав Покровський.

На місце викликали поліцейських, які забрали вандалів на допит в Приморське відділення.

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