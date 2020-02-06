В Одеській області голову сільради підозрюють у викраденні труб водопроводу і спробі здати його на металобрухт

Про це повідомляє місцеве видання « Думська » з посиланням на СБУ.

Інцидент стався в селі Новоподільське Березовського району. При цьому сам голова у виправдання заявив, що про крадіжку мова не йде, а таким чином він має намір заробити грошей на прокладання нового водопроводу.

У СБУ розповіли, що місцеві жителі зателефонували в поліцію і повідомили про крадіжку труб.

Прибулі на місце інциденту копи виявили два трактори, які викопували труби із землі і вантажили їх на вантажівку, а потім закопували траншеї. На момент приїзду правоохоронців у кузові вантажівки вже знаходилось 20 тонн труб.

Потім намалювався і сам сільський голова, який підтвердив, що викопані труби здадуть на металобрухт, а на виручені гроші прокладуть новий водопровід.

Як з'ясувалося, жодних рішень про демонтаж старого водопроводу і прокладання нового сільрада не брав. До того ж, робітники, що займаються навантаженням труб, працювали за усної домовленості з головою і жодних документів, які стосуються проведення робіт, в сільраді не було.

Наголошується, що співробітники Березовського відділення поліції вилучили техніку та труби. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 КК України ("Крадіжка").

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За розповідями місцевих копів, 22-річний зловмисник попався на крадіжці автомобільних дзеркал з транспортних засобів.

Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал від очевидців про те, що невідомий розбиває вікна автомобілів на вулиці Генерала Петрова.

Прибулі на місце патрульні виявили в пакеті зловмисника бічні дзеркала від автомобіля Renault.

За словами затриманого, він знімав дзеркала для подальшого продажу.

Його передали слідчим для з'ясування обставин і встановлення його причетність до подібних злочинів.

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