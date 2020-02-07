Останні новини

09:43 Валюха зі "Сватів" вразила молодшим виглядом: "Впізнали?"

09:34 Масштабне відключення світла в Одесі: тисячі будинків поринуть у темряву, адреси

09:31 Свята і вихідні у березні: як довго будуть відпочивати українці

09:29 Патрульні Дніпра показали свою "зверхність" над людиною з інвалідністю: "сів на спину і..."

09:26 Полуголу Камінську застукали в компанії нового коханця, фото злили в мережу: «Такий брутал..»

09:19 Сколько шагов – столько бед, власть на каждом шагу спотыкается

09:09 Колишній чоловік Білик вперше розкрив правду про розставання з дружиною: "Біль і страждання..."

09:08 Ліндеманн їде на батьківщину Лободи, забувши про Rammstein: ось це поворот

09:01 Україна і Білорусь підписали важливий документ: коли запрацює і що зміниться для простих громадян

08:41 Епідемія вирує на круїзному лайнері з українцями, відпочинок перетворився на кошмар: заражені десятки

08:14 Легенду російського кіно терміново забрала швидка, озвучено страшний діагноз: подробиці

08:06 Хвора дочка Успенської викинула новий "трюк": "Дай бог, щоб..."

07:30 Меган Маркл отримала урок від відомого телеведучого: «Всі плакали...», подробиці

07:20 Головне за ніч: стрибок гривні, підвищення пенсійного віку і мовний скандал на ТБ