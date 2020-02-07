Масштабне відключення електроенергії чекає одеситів сьогодні, в п'ятницю, 7 лютого
Про це передає Politeka.net, посилаючись на інформацію сайту «Одесаобленерго».
Причина – співробітники обленерго продовжать заплановані роботи з модернізації міської електромережі.
Наголошується, що без світла залишиться 38 вулиць і близько 1830 будинків.
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З 09:00 по 11:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
4-й Деревообделочный провулок 5
4-й масив Повністю
Академіка Панкратової вулиця 16, 20
Академіка Панкратової вулиця 24Б, 24В, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24р, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 39, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 22
Академіка Панкратової вулиця 29
Академіка Панкратової вулиця 5а, 18_1, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 5, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 18, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 1, 2
Володимира Хавкіна вулиця 41а, 1, 3, 5, 7, 9, 43а, 47а, 1а, 43б, 45б, 35а, 41б, 13а, 51а, 27а, 1б, 47г, 11а, 11, 29а, 17б, 27б, 3а, 37а, 47_, 5а, 1д, 9а, 1ж, 3б, 1г, 25а, 17, 9б, 31, 29, 19, 23, 47, 35, 21, 13, 49, 41, 37, 27, 33, 39, 51
вулиця Котляревського 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в
Кругова вулиця 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13
Оранжерейний провулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А, 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47
провулок Людмили Гінзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43
провулок Людмили Гінзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27
Степова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
Степова вулиця 9, 9А
Хутірська вулиця 93, 103в, 81Е, 101б, 81з
Хутірська вулиця 69г, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 63д, 61б, 59б, 11в, 69ж, 47ж, 45а, 19, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 10а, 1а, 9б, 17б, 57г, 63б, 47к, 47б, 61 (, 57в, 5б, 49б, 12а, 69б, 16а, 15в, 8в, 69е, 13б2, 65б, 13б, 59а, 15а, 47е, 27б, 61а, 65а, 5в, 11б, 49а, 25а, 8а, 17а, 11а, 57е, 1б, 20а, 8б, 69А, 13в, 57з, 3а, 10б, 29, 13а, 25, 22, 47, 69, 65, 53, 71, 21, 59, 67, 57, 61, 27, 49, 20, 51, 55
Хутірська вулиця 75в, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 85б, 103г, 77а, 81к, 95д, 83б, 93д, 83г, 44в, 93б, 93к, 83в, 75б, 44а, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 99а, 42б, 81д, 77в, 44б, 95г, 93г, 95ж, 42г, 81а, 54а, 81е, 105в, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 42д, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 73а, 95з, 89а, 87а, 46б, 44 г, 48а, 79, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 99_Б1
Хутірська вулиця 6, 6_3, 63
Хутірська вулиця 90ж, 86Г, 17, 36а, 28, 37а, 26а, 25, 39, 30, 19а, 33б, 21, 33, 25а, 36, 17а, 15, 32, 40, 26, 41, 29, 33а, 15а, 35, 32а, 27, 19, 43, 31, 28а, 37, 26б, 23, 34, 81Л, 38
Цементний провулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а
З 09:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
1-я лінія 33Б, 22, 40/41, 57, 33А, 31А, 29А, 29б
вулиця Абрикосова 9/9, 9/30, 8/22, 8/8, 8/5, 9/15, 8/2, 9/18, 8/19, 8/20 А, 9/18А, 9/23, 8/18, 8/20, 9/11, 9/20, 8/9а, 8/8а, 9/8, 9/3, 9/7, 8/7, 8/16, 9/14, 8/4, 8/1, 9/22, 9/5, 8/14, 9/12, 8/13, 9/4, 911а, 9/24А, 8/6, 8/17, 9/19, 9/2, 9/6, 9/24, 8/3, 9/17, 9/21, 9/29, 8/33, 9/33, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32, 8/26, 9/28, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 9/1
Академіка Вавілова вулиця 76, 76/1, 50/1, 58а, 50в1, 56а, 54в, 54, 60б, 60а1, 50а, 52в, 13, 5в, 50в2, 52, 56В, 7, 44а, 52-А, 9, 56б1, 9а, 5а, 58, 11, 13а, 5, 60а, 5Б/31, 11а, 15, 52б, 52Г, 5а1, 50, 9б, 54Б, 56, 44в, 60в, 50/а, 7а, 60, 54а/1, 54а, 66, 72а, 74б, 64А, 64, 76е, 78, 72, 70, 74а, 62, 76с/1, 74, 68а, 76а, 68, 762, 50б
проспект Академіка Глушка 21, 23, 19/1, 21/1, 25
Гетьманський провулок 10/1, 6, 81, 102, 6/2, 4а, 2
Дружний провулок Повністю
Нова вулиця 3, 4, 5
Відважних вулиця 44а, 1/12А, 50, 42, 42А, 48, 38, 32, 30, 40, 36, 46, 44, 34а, 34, 1/2, 1/4, 24, 1/7, 1/14, 1/15, 1/5, 18, 1/12, 1/6, 1/13, 1/6а, 1/1, 1/18, 1/10, 1/2а, 1/13а, 1/19, 1/16, 1/17
Ільфа і Петрова вулиця 21, 23
Просвіти вулиця 42, 43, 44, 47, 421, 531, 532, 551, 552
вулиця Бузкова 31-Б
Слов'янська вулиця 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Сонячна вулиця 12/26, 12/34, 12/27, 12/30, 13/23, 12/4, 12/1
Естафетна вулиця 13г, 3, 4, 3а, 5, 7, 9, 11, 3а1, 13.
15:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 4-й масив Повністю
4-й Деревообделочный провулок 5
Академіка Панкратової вулиця 29
Академіка Панкратової вулиця 18_1, 24В, 5а, 5, 3в, 11, 12, 27, 31а, 5б, 31, 4, 19, 14, 11а, 10, 10б, 5г, 23, 17, 25, 27А, 2, 3, 23А, 21а, 3г, 21, 9, 3б, 10а, 5В, 7, 13, 27б, 17а, 15, 12А, 4А, 3А, 18, 24Б, 39, 26а, 33, 34а, 28, 59, 30, 55, 45, 24р, 39в, 41А, 36, 53, 32, 29, 41, 26, 47, 22, 39А, 51, 35, 29а, 49, 61, 24, 24а, 22а, 26б, 30а, 49А, 43, 57, 37, 51а, 34, 53а, 1
Володимира Хавкіна вулиця 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9б, 1а, 1д, 9а, 27б, 3б, 13а, 25а, 1г, 29а, 5а, 27а, 3а, 17б, 11а, 1б, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 1ж
Академіка Панкратової вулиця 16, 20
Володимира Хавкіна вулиця 41а, 33, 35, 37, 39, 41, 43а, 47а, 47, 47_, 37а, 35а, 41б, 47г, 51а, 45б, 49, 51, 43б
вулиця Котляревського 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в
Кругова вулиця 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13
Оранжерейний провулок 20, 22, 24, 25, 35В, 25А, 27а, 26, 25б, 18Б, 18А, 24Б, 26А 18д, 35Б, 20А, 18В, 43А, 18В1, 24А, 24В, 20В, 22а, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47
провулок Людмили Гінзбург 19д, 5, 9, 23в, 21б, 15а, 9а, 11, 10б, 25а, 10в, 10а, 10г, 27б, 21а, 23а, 23б, 23г, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27
провулок Людмили Гінзбург 29, 32, 41, 35к, 30, 31, 33, 37, 39, 43
Степова вулиця 9, 9А
Степова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17_1, 27А, 13, 16а, 6а, 10А, 16б, 1а, 10б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31
Хутірська вулиця 6, 6_3, 63, 81Л
Хутірська вулиця 86Г, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 48а, 75в, 85б, 79, 103г, 81к, 77а, 83б, 93д, 95д, 44в, 93б, 93к, 83г, 75б, 83в, 77ж, 95а, 60А, 97в, 77б, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 90ж, 99_Б1, 44а, 42б, 44б, 81д, 93г, 95ж, 99а, 81а, 54а, 81е, 42г, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 77в, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 95г, 95з, 105в, 87а, 42д, 44 г, 73а, 46б, 89а, 81з, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99
Хутірська вулиця 93, 103в, 81Е, 101б, 81з
Хутірська вулиця 69г, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 34, 69ж, 47ж, 45а, 57г, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 69б, 32а, 15а, 33а, 26б, 63б, 47к, 47б, 69е, 57в, 65б, 49б, 59а, 47е, 36а, 61а, 37а, 26а, 65а, 17а, 49а, 19а, 33б, 28а, 57е, 25а, 35, 36, 40, 61 (, 38, 47, 41, 65, 53, 71, 39, 69, 59, 67, 43, 57, 61, 37, 49, 51, 55</ p>
Хутірська вулиця 12а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25а, 8а, 17а, 13б, 13а, 1б, 20а, 9б, 16а, 13в, 27б, 3а, 11а, 10б, 15в, 15а, 11в, 8в, 5б, 13б2, 17б, 5в, 1а, 10а, 11б, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 8б
Цементний провулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а.
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