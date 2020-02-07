Катастрофічна ситуація склалася на узбережжі в Чорноморську Одеської області

Як повідомляють місцеві ЗМІ , вже кілька років район вулиць Набережної, Морської і Приморської посиленими темпами сповзає до моря.

Ось і зараз стало відомо, що в результаті зсуву почав «сповзати» вниз черговий будинок на вулиці Береговій.

У зв'язку з цим на засіданні фінансової комісії депутати одноголосно рекомендували заступнику міського голови Олександру Ясницкому та начальнику управління капітального будівництва Михайлу Амбарникову спільно з ініціативною групою провести позачергову інспекцію та вжити відповідні заходи щодо усунення проблеми.

Звернемо увагу, що в місті з 2012 року намагаються зміцнити нещасливий берег, забиваючи палі на глибину близько 14 метрів. Але через постійний брак коштів навіть такий проект до кінця не здійснено.

Раніше ми повідомляли, на одеському узбережжі частина схилу звалилася прямо на пляж.

НП сталася в неділю, близько 17.00 в Чорноморці між центральним пляжем і пансіонатом «Борей».

На місці події працювали рятувальники, які розбирали завали, щоб переконатися в тому, що під ними немає людей

Від ДСНС залучено 36 осіб, сім одиниць техніки, а також чергувала неподалік «швидка».

Очевидець події повідомив, все сталося миттєво.

«На висоті 15 метрів відламався і впав вниз 50-тонний (на вид) пласт вапняку», — розповів він і додав, що цей природний пляж — улюблене місце відпочиваючих.

Ще один зсув стався під Чорноморськом в Одеській області.

Поблизу села Санжейка в Овідіопольському районі раптово звалилася частина схилу і мало не придавила відпочиваючих.

Як раз в той момент під схилом люди каталися на баггі по пляжу вздовж моря

На щастя, обійшлося без жертв. Їм просто пощастило, що не встигли заїхати в небезпечну зону.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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