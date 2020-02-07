Через епідемію грипу було продовжено карантин у всіх школах Одеси
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби міськради, 7 лютого.
«З метою запобігання поширення ГРВІ та грипу в організованих дитячих колективах штабом прийнято рішення про продовження карантину ще на один тиждень – до 15 лютого 2020 року», - йдеться в повідомленні.
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У теж час як повідомив заступник мера Павло Вугельман на своїй сторінці в Facebook, на даний момент серед дошкільних установах повністю закритий дитячий садок №106, а також закрито 34 групи, серед яких:
- у Київському районі - 18
- у Суворовському районі - 6
- у Малиновському районі -5
- у Приморському районі - 5
Про закінчення карантину буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, карантин у школах Одеси введено з 28 січня 2020 року.
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У зв'язку з цим було прийнято рішення виділити з міського бюджету 1 млн 620 тисяч гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарень, пише Думская.
На ці гроші планується закупити для лікарень і поліклінік респіратори, захисні маски, окуляри, костюми та комбінезони.
У міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що на входах в медустанови Одеси розміщені дозатори з антисептичними засобами для дезінфекції рук. Часте миття рук і використання антисептиків є також ефективним заходом проти поширення ГРВІ, грипу та інших повітряно-краплинних інфекцій.
Одеський міський Центр здоров'я направив у всі медустанови плакати про коронавирусе і його профілактики для розміщення на інформаційних стендах.
Звернемо увагу, що в Одесі, як і у всій Україні, в даний момент не виявлено ні один випадок захворювання коронавирусной інфекцією 2019-nCoV.
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