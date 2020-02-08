На вихідних синоптики попереджають жителів Одеси про ожеледь

Про це повідомляє Рoliteka.net, з посиланням на дані Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

За прогнозами метеорологів, 8 лютого в Одесі буде очікуватися хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14м/с.

Температура вночі 6-8 °С морозу, вдень від 1 °С морозу до 1 °С тепла.

За Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10 °С морозу, вдень від 2 °С морозу до 3 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра, місцями ожеледиця.

8 лютого вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта і дружини його Марії. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші: якщо на Ксенофонта вони вилазять з-під снігу, слід чекати відлиги. У давнину В цей день побоювались заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай у майбутньому році: «Заметіль на хати будуть погані корма».

У неділю 9 лютого в Одесі хмар спостерігатися в цей день не буде, небо весь час буде ясним. Без опадів.

Місцями синоптики повідомляють про ожеледицю.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла.

Як повідомлялося раніше, лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.

Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", - написав експерт.

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

Як повідомляла Politeka, погода жорстоко помститься українцям, зима зірвалася з ланцюга: кому не пощастить більше всього.

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