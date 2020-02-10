Не встигло місто оговтатися від негоди, як знову...

Одеса виявиться під ударом нового циклону зі Скандинавії

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає Рoliteka.net

За прогнозами синоптиків, ближче до обіду в Одесі очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Пік негоди доведеться на вечір і нічний час. Південний вітер принесе в Одесу потепління, у результаті якого, температура повітря на стовпчиках термометра підніметься до 4 градусів тепла.

Зазначається, що таку погоду обумовить "пірнаючий" циклон зі Скандинавії.

Сонце в цей день в Одесі буде рідко з'являтися з-за хмар. Крім того, опадів синоптики не обіцяють.

Температура повітря вдень становитиме +4 +5 С, тиск: 763-759 мм, вологість 79-78%

Увечері: температура: +3 +4 тиск: 759-755 мм, вологість 86-88%

Вночі: температура: +4 +5 С, тиск: 754-750 мм, вологість 91-94%

Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україну атакують температурні гойдалки.

У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни буде прохолодніше: від 0 до 5 градусів морозу.

Відомо і про потужний циклон Sabine, що стане причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

Також ми писали, лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.

Нагадаємо, що синоптики попередили про нові неприємності в Одесі

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