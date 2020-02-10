Одеса виявиться під ударом нового циклону зі Скандинавії
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає Рoliteka.net
За прогнозами синоптиків, ближче до обіду в Одесі очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Пік негоди доведеться на вечір і нічний час. Південний вітер принесе в Одесу потепління, у результаті якого, температура повітря на стовпчиках термометра підніметься до 4 градусів тепла.
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Зазначається, що таку погоду обумовить "пірнаючий" циклон зі Скандинавії.
Сонце в цей день в Одесі буде рідко з'являтися з-за хмар. Крім того, опадів синоптики не обіцяють.
Температура повітря вдень становитиме +4 +5 С, тиск: 763-759 мм, вологість 79-78%
Увечері: температура: +3 +4 тиск: 759-755 мм, вологість 86-88%
Вночі: температура: +4 +5 С, тиск: 754-750 мм, вологість 91-94%
Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україну атакують температурні гойдалки.
У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни буде прохолодніше: від 0 до 5 градусів морозу.
Відомо і про потужний циклон Sabine, що стане причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.
Також ми писали, лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.
Нагадаємо, що синоптики попередили про нові неприємності в Одесі
А ще Politeka писала про те, що найсильніший шторм насувається на Україну, зроблено термінову заяву: "Небезпека очікується...".
Також Politeka повідомляла про те, що з озерами на Одещині сталася катастрофа, страхітливі кадри