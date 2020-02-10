На півдні Одеської області шквальний вітер нещадно зніс дах школи

Як передає Рoliteka.net, це відбулося в селі Десантне Кілійського району, повідомляють очевидці в місцевих пабликах.

За словами жителів, дах, яий нещодавно поміняли на будівлі навчального закладу, значно зруйнований. Покрівлю буквально знесло, вона впала на землю і розбилася.

«Негода, крім виведення з ладу електромереж, зруйнувала дах спортзалу школи», - уточнюють в соцмережах.

Схожий випадок стався в Подільському районі на півночі Одеської області.

В селі Новоселівка вітер не пощадив будівля сільради, з даху якого зірвав покриття і розкидав металеві конструкції на прилеглій території.

На щастя, все обійшлося без жертв і потерпілих.

А тим часом синоптики повідомляють про те, що Одеса і область опиняться під ударом нового циклону зі Скандинавії.

За їх прогнозами, ближче до обіду в Одесі очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Пік негоди доведеться на вечір і нічний час. Південний вітер принесе в Одесу потепління, у результаті якого, температура повітря на стовпчиках термометра підніметься до 4 градусів тепла.

Зазначається, що таку погоду обумовить "пірнаючий" циклон зі Скандинавії.

Сонце в цей день в Одесі буде рідко з'являтися з-за хмар. Крім того, опадів синоптики не обіцяють.

Температура повітря вдень становитиме +4 +5 С, тиск: 763-759 мм, вологість 79-78%

Увечері: температура: +3 +4 тиск: 759-755 мм, вологість 86-88%

Вночі: температура: +4 +5 С, тиск: 754-750 мм, вологість 91-94%

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