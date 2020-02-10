Через раптове відключення електроенергії ледве не загинув житель Одеської області

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу обласного ДСНС.

Повідомляється, що 7 лютого співробітники служби порятунку отримали виклик із села Малий Фонтан Подільського району, де під загрозою опинилося життя хворого на бронхіальну астму.

До місця виклику було негайно направлено аварійно-рятувальна бригада.

Прибулі рятувальники забезпечили аварійне електроживлення будинку за допомогою бензогенератора 2,5 кВт і безперервну роботу медичного приладу.

На щастя, рятувальники вчасно встигли. Хворого оглянули медики. Госпіталізація йому не знадобилася.

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За прогнозами синоптиків, ближче до обіду в Одесі очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Пік негоди доведеться на вечір і нічний час. Південний вітер принесе в Одесу потепління, у результаті якого, температура повітря на стовпчиках термометра підніметься до 4 градусів тепла.

Зазначається, що таку погоду обумовить "пірнаючий" циклон зі Скандинавії.

Сонце в цей день в Одесі буде рідко з'являтися з-за хмар. Крім того, опадів синоптики не обіцяють.

Температура повітря вдень становитиме +4 +5 С, тиск: 763-759 мм, вологість 79-78%

Увечері: температура: +3 +4 тиск: 759-755 мм, вологість 86-88%

Вночі: температура: +4 +5 С, тиск: 754-750 мм, вологість 91-94%.

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Ээто сталося в селі Десантне Кілійського району, повідомляють очевидці в місцевих пабликах.

За словами жителів, дах, яку нещодавно поміняли на будівлі навчального закладу, значно зруйнована. Покрівлю буквально знесло, вона впала на землю і розбився.

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