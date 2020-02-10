Чоловік з Одеської області вкрав у банку більше 1 мільйона гривень

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

37-річний житель Одещини з допомогою двох спільників обдурив український банк, створивши шахрайську схему. Афериста вирахували і вже зловили.

Зокрема, він зареєстрував фірму з продажу товарів по всьому світу і для перерахування грошей відкрив рахунок в одному з банків Одеси. У березні минулого року на цей рахунок були перераховані кошти від підприємства, нібито, за оплату товарів. Переконавшись, що гроші перераховані, підозрюваний через інтернет оформив "повернення" товару.

Поки співробітники банку намагалися скасувати транзакцію, шахрай з допомогою банкоматів встиг зняти з рахунку всі гроші.

Зараз чоловікові вже оголошено про підозру у ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Повідомляється, що зараз підозрюваного відправили в СІЗО під заставу в розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Раніше ми писали, в Одеській області чиновники в змові з банкіром довгий час привласнювали бюджетні гроші, які призначалися для допомоги 190 дітям.

Згідно з версією слідства, чиновники Біляївського району Одеської області протягом двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат та допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза установ охорони здоров'я. Таким підлим чином було присвоєно 7 мільйонів гривень.

По всій видимості організатор групи залучила до злочинної схеми керівника одного з відділів Управління соцзахисту населення Біляївської районної держадміністрації, а також керівника територіального відділення банку.

Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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