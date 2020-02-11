Хто не зможе сьогодні зарядити телефон

Сьогодні у вівторок, 11 лютого, багато жителів Одеси забудуть про блага цивілізації до самого вечора

Справа в тому, що деякі вулиці міста будуть знеструмлені від електрики. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту “Обленерго”.

Причина: планові ремонтні роботи електромереж.

Зокрема, світло буде відсутнє за наступними адресами:

1-ї Кришталевий провулок, 8Б, 4б

З 09:00 за 19:00

Проспект Академіка Глушка, 15, 15А, 15Б, 13/1, 13

З 09:00 за 19:00

Академіка Корольова вулиця, 72

З 09:00 за 19:00

вулиця Гаршина, 9/4, 1, 4, 6, 9, 10, 11, 9В, 11/17, 3/9, 7в, 5/13, 14Б, 12, 11ж, 18В, 18/2, 7Е, 11/12, 18а, 7/3, 7б/1, 1а, 13/2, 8а, 9б, 1б, 1в, 1а*, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 15, 17, 18, 920, 925, 9/16

З 09:00 за 19:00

Кордонный провулок, 3

З 09:00 за 19:00

Літній провулок, 5/20, 2/14, 1/5, 2/16, 2/7, 2, 5/16, 2/22, 5/29, 2/9, 2/21, 2/24, 2/11, 15, 5

З 09:00 за 19:00

Фонтанська дорога, 86/3, 76/15, 84/8, 86/10, 78/15, 82а/3, 76/22, 76/14, 76/12, 76/9, 76/18

З 09:00 за 19:00

Кришталева вулиця, 4А, 2, 4, 6, 8, 10

З 09:00 за 19:00

Кришталевий провулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

З 09:00 за 19:00

Раніше ми писали, з-за раптового відключення електроенергії ледве не загинув житель Одеської області.

7 лютого співробітники служби порятунку отримали виклик із села Малий Фонтан Подільського району, де під загрозою опинилося життя хворого на бронхіальну астму.

До місця виклику було негайно направлено аварійно-рятувальна бригада.

Прибулі рятувальники забезпечили аварійне електроживлення будинку за допомогою бензогенератора 2,5 кВт і безперервну роботу медичного приладу.

На щастя, рятувальники вчасно встигли. Хворого оглянули медики. Госпіталізація йому не знадобилася.

Нагадаємо, масштабне відключення світла в Одесі: тисячі будинків поринуть у темряву, адреси

Як повідомляла Politeka, одесити не побачать світла: хто постраждає в першу чергу, адреси

Також Politeka писала, що українців масово позбавляють державної допомоги, субсидія стане розкішшю