В Одеській області безслідно зник 14-річний хлопчик
Вихованця дитячого центру востаннє бачили вранці 10 лютого. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби місцевої поліції.
«Розшукується Бринзей Михайло Георгійович, 2005 року народження, який, 10 лютого, пішов з виховного центру та до теперішнього часу не повернувся», - йдеться в повідомленні.
Розшукуваний має зріст 164 см, коричневі волосся, очі карі.
Був одягнений у брюки синього кольору, куртку та кросівки чорного кольору.
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«Просимо усіх, кому що-небудь відомо про зниклого хлопчика, повідомити Тарутинське відділення поліції за телефонами: (04847) 3-12-83 або на спецлінію «102», - наголошується у зверненні до всіх громадян.
Раніше ми писали, родичі шукають українського моряка, який безслідно зник біля берегів США
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його дружина одеситка Наталя Литвиненко.
За словами жінки, 41-річний Денис Литвиненко пропав під час рейсу недалеко від берегів США.
«Пропав другий механік судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала вона.
Наталя Литвиненко закликала допомогти в пошуках її родича.
«Прошу відгукнутися всіх, хто працював з ним на одному судні.
Відгукніться усі ті, у кого є яка-небудь інформація про екіпаж судна», - написала одеситка 8 лютого.
Відомо, що Литвиненко перебував на борту судна Star Aquila, яке йшло під прапором Маршаллових островів і знаходилося в управлінні грецької компанії Star Bulk Carriers. Зникнення 41-річного моряка помітили вранці 23 січня. Останній раз колеги бачили його 22 січня в 17:30. Імовірно, українець безслідно зник в 12 морських милях на південь від острова Дофін, штат Алабама.
Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.
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