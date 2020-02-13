Сьогодні вночі серйозна пожежа поглинула одеське кафе і перекинулася на найближчу аптеку
Фото і відео масштабної події облетіли всі місцеві паблики, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
За словами очевидців, пожежа сталася, 13 лютого, близько 4 ранку на проспекті Академіка Глушка. Від вогню також постраждала аптека.
Як розповіли співробітники ДСНС, виклик на пожежу надійшов у 03:54. Через годину загоряння на площі 150 квадратних метрів було ліквідовано. Про причини НП поки не повідомляється. Також відомо, що обійшлося без постраждалих.
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Крім того, місцеві ЗМІ показали фото, яке демонструє, що залишилося від закладу на ранок.
Раніше ми писали, в Одесі пекельна пожежа в гуртожитку залишила багатодітну сім'ю без даху над головою.
Вогонь у крихітній кімнатці гуртожитку на вулиці Курській знищив всі речі і навіть документи.
Сім'я Тетяни Шаповалової залишилася на вулиці. Поки що їх прихистила бабуся Людмила, але вона сама проживає в малесенькій кімнаті в гуртожитку на Бочарова.
«У мене є кімната 18 квадратних метрів. Замешкає в мене, поки не відновимо це житло, але коли це відбудеться, я навіть не знаю», — нарікає Людмила.
Жінка раніше працювала на заводі слюсарем 5-го розряду. Пенсія мізерна, тому доводиться підробляти прибиральницею офісів в центрі міста, а дочка її поки не працює і доглядає за трьома маленькими дітьми.
Причини пожежі невідомі, поки рятувальники впоралися з вогнем, все вигоріло — від меблів, побутової техніки до особистих речей і документів.
Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один ринок в Одесі: «щільний дим і гар по всьому району», кадри ПП
Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»