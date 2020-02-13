Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь тільки після того, як згоріло кафе.

Сьогодні вночі серйозна пожежа поглинула одеське кафе і перекинулася на найближчу аптеку

Фото і відео масштабної події облетіли всі місцеві паблики, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами очевидців, пожежа сталася, 13 лютого, близько 4 ранку на проспекті Академіка Глушка. Від вогню також постраждала аптека.

Як розповіли співробітники ДСНС, виклик на пожежу надійшов у 03:54. Через годину загоряння на площі 150 квадратних метрів було ліквідовано. Про причини НП поки не повідомляється. Також відомо, що обійшлося без постраждалих.

Крім того, місцеві ЗМІ показали фото, яке демонструє, що залишилося від закладу на ранок.

Раніше ми писали, в Одесі пекельна пожежа в гуртожитку залишила багатодітну сім'ю без даху над головою.

Вогонь у крихітній кімнатці гуртожитку на вулиці Курській знищив всі речі і навіть документи.

Сім'я Тетяни Шаповалової залишилася на вулиці. Поки що їх прихистила бабуся Людмила, але вона сама проживає в малесенькій кімнаті в гуртожитку на Бочарова.

«У мене є кімната 18 квадратних метрів. Замешкає в мене, поки не відновимо це житло, але коли це відбудеться, я навіть не знаю», — нарікає Людмила.

Жінка раніше працювала на заводі слюсарем 5-го розряду. Пенсія мізерна, тому доводиться підробляти прибиральницею офісів в центрі міста, а дочка її поки не працює і доглядає за трьома маленькими дітьми.

Причини пожежі невідомі, поки рятувальники впоралися з вогнем, все вигоріло — від меблів, побутової техніки до особистих речей і документів.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 13. Februar 2020

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один ринок в Одесі: «щільний дим і гар по всьому району», кадри ПП

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