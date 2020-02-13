В Одеській області безвісти зникла дівчинка-підліток, яка вже шосту добу не виходить на зв'язок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу ГУНП в області.

«Ширяевским відділенням поліції встановлюється місцезнаходження Грибанової Христини Юріївни, 2004 року народження, 07 лютого поточного року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася», - йдеться в повідомленні.

Розшукуваної на вигляд 14-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі, обличчя кругле.

Була одягнена в темно-синю куртку.

«Всім, кому відомо місцезнаходження дівчини, прохання повідомити в Ширяївське відділення поліції за телефонами (0485), 82 12 30 або на спецлінію «102», - відзначають в поліції.

Раніше ми писали, в Одеській області безслідно зник 14-річний хлопчик.

Вихованця дитячого центру востаннє бачили вранці 10 лютого.

«Розшукується Бринзей Михайло Георгійович, 2005 року народження, який, 10 лютого, пішов з виховного центру та до теперішнього часу не повернувся», - йдеться в повідомленні.

Розшукуваний має зріст 164 см, коричневі волосся, очі карі.

Був одягнений в штани синього кольору, куртку та кросівки чорного кольору.

Ми також писали про те, що родичі шукають українського моряка, який безслідно зник біля берегів США.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його дружина одеситка Наталя Литвиненко.

За словами жінки, 41-річний Денис Литвиненко пропав під час рейсу недалеко від берегів США.

«Пропав другий механік судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала вона.

Наталя Литвиненко закликала допомогти в пошуках її родича.

«Прошу відгукнутися всіх, хто працював з ним на одному судні.

Відгукніться усі ті, у кого є яка-небудь інформація про екіпаж судна», - написала одеситка 8 лютого.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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