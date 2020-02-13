Ледве стояв на ногах

В Одеській області поліцейський в крайньому ступені сп'яніння приїхав оформляти ДТП

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію відділу комунікації місцевої поліції.

Інцидент стався в селі Олександрівка Одеської області.

Згідно з інформацією, в поліцію надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими.

Для перевірки зазначеного повідомлення на місце аварії було направлено наряд сектора реагування патрульної поліції.

Незабаром після повідомлення про ДТП на спецлінію «102» надійшов новий сигнал громадяни повідомили, що на місце події для оформлення прибув слідчий на власному автомобілі і в цивільному одязі. При цьому, як стверджують очевидці, у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

час розслідування інциденту встановлено, що в цей момент поліцейський перебував поза службою. У стосовно нього складено адміністративний протокол і розпочато службове розслідування. На період проведення він відсторонений від виконання посадових обов'язків.

За даним фактом розпочато службове розслідування, на період проведення якого поліцейський відсторонений від виконання посадових обов'язків. Йому загрожує безальтернативне звільнення з ОВС.

Раніше ми писали про інший кричущий випадок, в якому також фігурували співробітники правоохоронних органів.

В Одесі поліцейські під час обшуку вкрали чужі речі.

Момент потрапив на камери відеоспостереження в офісі одного з підприємств Одеси, на якому працевлаштовані незрячі люди.

Камера зафіксувала, як проводить обшук жінка-поліцейська кладе в сумку чужі канцтовари, а потім оглядається в пошуках інших потрібних «дрібниць».

«Так, що мені ще треба? Колонка у мене є, чайник є», — коментує правоохранительница свої дії нецензурною лексикою.

При цьому її колеги чоловічої статі, вирішили пообідати продуктами, які знайшли в офісі.

"А вони на нас не образиться, що ми обожрали їх?" – цікавиться він, на що поліцейська заявляє, що їй "пох***й".

Тим часом у поліції Одеси вже відреагували на це.

Поліцейські заявили, що зараз всі особи, причетні до крадіжки встановлено і вони дійсно є співробітниками поліції.

Нагадаємо, пограбування банку перетворилося на бійню: багато жертв, серед них діти.

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

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