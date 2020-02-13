Вже 20 лютого в 8 ранку

У місті Арцизі Одеської області всі дитячі садки залишаться без електрики через борги

На це поскаржився сам мер Арциза Володимир Міхов на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Зокрема, він показав документ, який отримав від "Одеської обласної енергопостачальної компанії".

У ньому говориться, що необхідно погасити борги, інакше компанія буде змушена відключити електроенергію за несплату.

У трагедії голова Арциза звинувачує депутатів міськради, оскільки вони досі не затвердили бюджет на 2020 року, відповідно дитячі сади і не можуть оплатити комунальні послуги.

При цьому борг на один дитячий садок становить по 10-15 тис. гривень.

«Якщо сьогодні бюджет не буде прийнятий, дитячі сади не будуть опалюватися. Природно, не зможуть прийняти дітей, - підкреслив Володимир Міхов.

Варто відзначити, що якщо борг все-таки не погасять, то дитячі садки залишаться без електрики вже 20 лютого в 8 ранку.

Раніше ми писали, з-за раптового відключення електроенергії ледве не загинув житель Одеської області.

Повідомлялося, що 7 лютого співробітники служби порятунку отримали виклик із села Малий Фонтан Подільського району, де під загрозою опинилося життя хворого на бронхіальну астму.

До місця виклику було негайно направлено аварійно-рятувальна бригада.

Прибулі рятувальники забезпечили аварійне електроживлення будинку за допомогою бензогенератора 2,5 кВт і безперервну роботу медичного приладу.

На щастя, рятувальники вчасно встигли. Хворого оглянули медики. Госпіталізація йому не знадобилася.

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