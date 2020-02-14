В Одесі після реставрації Воронцовської колонади вже почала руйнуватися плитка
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Не встигли одеська влада відрапортувати про завершення ремонтних та реставраційних робіт у центрі міста, як територія поруч з Воронцовською колонадою стала змінюватися.
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Зокрема, поруч зі сходами до Військового узвозу вже просіли плити. А поруч одна плитка взагалі відсутня. Як і поруч зі сходами праворуч від пам'ятника архітектури.
Таким чином, з впевненістю можна зробити висновок, що якість реставраційних робіт в Одесі залишає бажати кращого.
Раніше ми повідомляли, у центрі Одеси у відремонтованому Воронцовському провулку обмежать руху автотранспорту.
Таке розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов. Це означає, що з весни поточного року в провулок зможуть в'їжджати тільки автомобілі мешканців.
У розпорядженні вказано, що обмеження в'їзду здійснять з допомогою шлагбаумів. Один з них, який розташований у будинку № 1 на розі з Приморським бульваром, перенесуть до будинку № 12. Таким чином, буде обмежений доступ автомобілям з боку Катерининської площі.
В Одесі Воронцовський провулок намагаються перетворити на пішохідну зону ще з 2016 року.
Відзначимо, що в минулому році в цьому провулку була проведена реконструкція, на яку було витрачено 22,4 мільйона гривень з міського бюджету.
Одеський мер Геннадій Труханов обіцяв, що після ремонту Воронцовський провулок перетвориться «в куточок старої Одеси», однак замість автентичної бруківки, яку знайшли під асфальтом, в процесі реконструкції провулок був замощен нової гранітною плиткою.
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