В Одесі люди схожі на титушек влаштували розбірки в кафе через козирка

Як , пише « Думська », інцидент, який налякав одеситів, стався на проспекті Шевченка в кафетерії «Гратте».

Кілька десятків кремезних молодиків, схожих на титушек, намагалися домогтися від заклади виконання закону.

Як з'ясувалося, це співробітники муніципального управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. Вони заявили, що прибутку демонтувати козирок, який нібито самовільно встановило кафе, і послалися на рішення виконкому річної давності.

Тим часом власники кафе після прибуття мерських титушек підтягнули контингент такого ж виду разом з представником власника за імені Казбек Икаев.

заявив, що «Гратте» «отримало дозвіл архітектури та йде узгодження документів». То є всі законно. Правда, за словами Ікаєва, господар «не розрахувався», звідси і наїзд.

Одесити в мережі вже іронізують з цього приводу, назвавши те, що відбувається «битвою титушек».

«Серіал можна знімати «Битва титушек»,

«Олесь Янчук і його бандюгани! Чистий кримінал з 90х. І Труханів звільнити його навіть не може!»,

«Проклятий козирок! Всім заважає! Величезні «літні майданчики» ресторанів, більше нагадують прибудови, не заважають; висотки на схилах не заважають, незаконні мансарди на пам'ятки архітектури не заважають, а заради козирка, який, до речі, зовсім не спотворює будівлю, а навіть навпаки, пригнали цілу армію»,

«А якщо потворний козирок на потворною висотці на сколне, то це мінус*мінус=плюс?))»,

««Гоп-стоп, ми підійшли з-за рогу…» ;)»,

«Так вже. Стрьомно прямо в місті бізнесом займатися). Красиво рекет косить, коли під патріотів, коли під захисників споживачів. Але Казбек має що протиставити, теж прикольно). Це ніхрена все не нормально. Поліція є? Або вона спостерігає як астроном за зірками. Де закон і порядок? Цьому дикому південь потрібен чесний федеральний маршал з револьвером», - пишуть люди.

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