В Одесі пасажирів тролейбуса не на жарт стривожило вогняне НП, свідками якого вони стали

Відео пожежі з'явилося в мережі, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, у час руху тролейбуса загорілася контактна мережа. Штанга тролейбуса горіла кілька хвилин. Це сталося на вулиці Маріїнської.

Пізніше інцидент прокоментували в прес-службі КП «Одесміськелектротранс».

«Сильний вітер зірвав сторонній провід, який впав на контактну мережу, в внаслідок чого сталося замикання», - розповіли в прес-службі.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Контактна мережа була відновлена, а сам транспорт пошкоджень не отримав.

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Про один такий випадок, який стався днями серед білого дня, розповіли в патрульній поліції.

Наголошується, що для затримання бандитів копам довелося зупинити тролейбус з пасажирами.

В поліцію подзвонив потерпілий, який повідомив, що на одній з вулиць Київської районі міста троє кремезних молодиків, скинули його з велосипеда і вкрали у нього «залізного коня».

Екіпаж прибув на подив швидко, так як знаходився неподалік.

Незабаром, на зупинці громадського транспорту, патрульні виявили трьох осіб, на яких вказав заявник. Злочинці помітили інспекторів і швидко забігли в салон тролейбуса, тримаючи велосипед.

Однак далеко виїхати їм не вдалося, так як поліцейські зупинили тролейбус і затримали грабіжників.

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