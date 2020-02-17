Більше півтора тисяч будинків в Одесі залишаться без світла із-за ремонтних робіт мережі
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію сайту “Обленерго”.
Згідно з інформацією, сьогодні, 17 лютого, багато одесити залишаться без електропостачання. Причина: планові ремонтні роботи.
Постраждають в основному жителі Київського району.
Електрика буде відсутня з 9.00 до 19. 00 за наступними адресами:
1 провулок Обильний 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
1-й провулок Академічний, 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
1-й Китобійний провулок
38, 12а, 38а, 42, 361, 26-В, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 20А, 34, 28а
1-й провулок Шишкіна, 1, 2, 3, 5, 7
1-й провулок Юннатів, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
2-й провулок Академічний, 2, 5, 4/а, 6
2-й Китобійний провулок
14а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20А, 7а, 10, 50А, 18а, 9а, 8а, 16б, 17б, 17а, 10а, 16а, 12А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50
2-й провулок Олександра Невського
1, 2, 4/2, 7а, 2а, 7Г, 4а, 4/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2-й провулок Шишкіна, 11-А, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 2А, 12, 9а, 9б, 2Б, 16а, 10а, 12а, 4а, 12б, 18а, 13, 14, 16, 18, 20
З 09:00 за 19:00
2-й Український провулок
3, 4, 5, 6
З 09:00 за 19:00
3-й провулок Олександра Невського, 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
3-й провулок Шишкіна
1, 2, 3, 4, 9а, 10А, 5, 11а, 14а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
3-й Український провулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
3-й Флотський провулок, 4б, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 13а, 6а, 4а, 15а, 3а, 19а, 2а, 5а, 17, 19, 21, 23, 11а
Академіка Корольова вулиця, 72
вулиця Академічна,47а, 24А, 30А, 47, 34В, 36, 37, 48, 39/2, 5, 14/3, 29, 24, 1/16, 52А
З 09:00 за 19:00
вулиця Олександра Невського
38, 25А, 26, 32, 27А, 29, 40, 30, 33, 28а, 39а, 33а, 34, 28, 31а2, 25, 27Б, 24, 29/1, 27, 31, 32а, 28б, 31а, 19, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 34а, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 18а, 18, 20-Б, 9, 9а, 21/2
вулиця Анни Ахматової, 34Б, 24а, 6, 34, 36, 38, 34а, 32, 32Б/1, 32а, 30, 28/2, 40, 22, 15, 19/2, 26, 19, 24, 27, 25, 28, 17/19, 23, 21
Кавунова вулиця
9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12
Архітектурна вулиця
10, 12, 14а, 14
вулиця Баштанная, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2а, 6/3, 5/5, 6/4, 9а, 8/, 6/6, 12, 8/10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
Безіменний провулок, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в
Вертелецкого вулиця, 13
вулиця Грецька, 26/28, 23, 30, 32
Дмитра Донського вулиця
39, 2а36, 8, 45, 45а, 6, 12, 20, 31, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 9, 1, 11/Д, 11, 19, 94, 11В-1, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 9В, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 10, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 2/2, 9/7, 13, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 1б, 2А/35, 9Д, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1А, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а5
вулиця Достоєвського, 2, 4а, 3, 25, 10, 6а, 17а, 8, 13, 8а, 9А, 6, 21, 11а, 13а, 17, 1, 15, 4в, 9в2, 4б, 15а, 7а, 11-Б, 4, 12, 7, 9, 11, 5
вулиця Катерининська, 19, 21
Ялинкова вулиця, 42/2, 36, 44а, 44Б, 38а, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58
вулиця Івана Вазова, 21
провулок Іподромний, 10
Китобійна вулиця
5а, 6/2, 20Б, 20-Д, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 7/1, 47А, 48, 472, 47, 32/1, 36, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 42, 20-В, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 33/1-А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46А, 46, 413, 6, 32
Костанді вулиця
21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 38В, 32А, 34В, 40В, 32Б, 38Б, 51, 34А, 48/2, 27А, 77А, 28А, 45А, 40Б, 45/2, 40А, 77/33, 48а, 62А, 34б, 53А, 54А, 56А*, 75Б, 49А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77
вулиця Кримська, 1, 3, 31
З 09:00 за 19:00
Кримський провулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 6а, 5Б, 5а, 3в, 1А, 13а, 3б, 12, 1б, 13, 14, 16, 20, 22, 5А
вулиця Купріна
19а, 54б, 13-Б, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 13-А, 8, 32, 38, 42, 34в, 43, 43а, 43б, 32а, 34, 45, 34а, 34-а/1, 45а, 30, 21а, 35, 28-В, 48, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 40, 37В, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 30-В, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 19-А/1
вулиця Левітана, 19/3, 19/5,
Левкойная вулиця, 7, 7а
вулиця Львівська, 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
Львівська провулок
10Б, 3/1, 10, 8, 8а, 7, 10В, 3, 5, 76, 10а, 15, 1, 16, 9
Лядова вулиця, 10, 3а, 12а, 15, 121, 4, 1а, 5, 11, 9, 3, 2, 9а, 1, 4а, 7, 3б
Молокова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6/2, 1А, 4А, 1Б, 12, 3а, 6Г, 1г, 3б, 6б, 8б, 6Б, 6/4, 2б, 6В, 6/А4, 9/11, 8а
З 09:00 за 19:00
Немировича-Данченка вулиця
10, 11, 16
З 09:00 за 19:00
Новоукраїнський провулок
2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Обільна з 1 по 25
вулиця Окружна 2 - 29 ,
Педагогічна вулиця, 21
З 09:00 за 19:00
провулок Дмитра Донського
6, 2А, 3, 3б, 7
провулок Достоєвського
9Б/1, 1, 2, 4, 9в, 11в, 9б2, 14а, 14в, 11б, 13, 10а, 9б3, 8, 12Б, 9Б3, 12а, 9, 11, 12, 13, 14, 1
провулок Слави, 5, 8А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 5/2, 21
Планетна вулиця, 38А, 12-Б, 30, 38, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 9, 8, 6, 28/30, 10г, 8Б, 38Б, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 17А, 12, 12а, 19А
Рівності вулиця, 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197
вулиця Рішельєвська, 12, 14
З 09:00 по 13:00
вулиця Собінова, 15
Сумська вулиця
2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 50, 54, 69б, 52/2, 9а, 14/2, 55, 56, 57, 61, 66, 67
Тульская вулиця, 43, 37/Б, 223, 222, 26-А, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241, 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 36, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24, 30А, 3б, 2, 3, 6, 31, 4а1, 1, 3а3, 7, 3а, 3А/1, 4а, 5, 4, 7а, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 204, 19, 20, 23-Б, 37/1, 71
Флотська вулиця
6/1, 4А, 4
Фонтанська дорога, 58, 129
Харківська вулиця, 13а, 12а, 2, 3, 9, 6, 13, 16а, 15, 8а, 16/1, 1, 18, 5, 12, 11, 15а, 5а, 4, 14, 6а, 20, 8, 3а
вулиця Чернігівська, 9, 3а, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 1, 13, 1б, 8а, 7, 8, 16А, 4а, 18а, 11, 5, 12, 13Б, 23А, 6, 2а, 23Г, 14, 23Б, 4, 7а, 24, 9Б, 6а, 9а1, 20, 17/9, 17/1, 10, 17/, 3Б, 17, 18, 2, 3, 13А
Чернігівський провулок
1А, 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4
Шишкіна вулиця - повністю
Юннатів вулиця, 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А
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