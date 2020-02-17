В Одесі безслідно зникла 15-річна дівчинка, яка вийшла з дому на прогулянку і не повернулася

Про зникнення в поліцію повідомили родичі неповнолітньої, передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби Нацполіції області.

В Одесі розшукується Горбунова Марія, 2004 року народження.

Дівчина пішла з дому вчора, 16 лютого і про місце її перебування поки нічого не відомо.

Марія зростанням 165 см, у неї каштанове до плечей, волосся і зелені очі.

Дівчина була одягнена в у синю куртку, темні штани.

«Всім, кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: «102», (048) 779 42 55», - йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, в Одесі поліція знайшла двох неповнолітніх дівчат, які були оголошені в розшук.

«Поліція розшукала 16-річну Ганну Співак, яка 13 січня пішла з дому і пропала. Як виявилося, весь час дівчина перебувала у своїх друзів», — йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще одна 15-річна мешканка Одеси Гребенюк Марія була знайдена. Як стало відомо, про зникнення дівчини в поліцію повідомила її мати.

Юна одеситка пішла з друзями на прогулянку, з якої повинна прийти ввечері, проте додому не повернулася.

Поліцейські розшукали Марію. Вона пояснила, що весь цей час гуляла по місту. На щастя, дівчинка жива-здорова.

Батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання зобов'язань по вихованню дітей.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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